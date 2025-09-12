Inter: Chivu ‘emozioni? Lasciamo da parte i fantasmi’

agenzia

'Non voglio sprecare energie, sarebbe un danno'

MILANO, 12 SET – “Io vivo serenamente questa partita perché so che sarebbe uno spreco di energia emozionarmi. Sia da giocatore che da allenatore sono consapevole di ciò che sto facendo. Il resto è uno spreco di energie che non fa bene a nessuno. Se inizio a vedere i fantasmi, farei solo dei danni”: Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, non vuole parlare di emozioni alla vigilia di Juventus-Inter in programma domani all’Allianz Stadium di Torino.

