Inter: Chivu, “nessuna sofferenza ma dobbiamo essere più cinici”

agenzia

"Superiori contro un Cagliari sempre difficile da affrontare"

CAGLIARI, 27 SET – Squadra in ripresa. Cristian Chivu inizia finalmente a vedere la sua Inter: “Sì – ha detto a fine gara l’allenatore nerazzurro – ma in effetti abbiamo sprecato un po’ troppo. Il palo del Cagliari? Abbiamo avuto tante occasioni. Siamo stati superiori contro una squadra difficile da affrontare, non abbiamo sofferto più di tanto visto che il Cagliari ha tirato solo una volta. Parlerei anche dei due pali che abbiamo preso noi. Stiamo migliorando anche sul piano del palleggio, ma possiamo migliorare sul piano del cinismo, non ci sono squadre che creano quanto noi. Le vittorie danno autostima e tranquillità”. Primo gol in A per Pio Esposito: “Andiamoci piano, lasciamolo tranquillo- ha detto- è un 2005, ha grossi margini di miglioramento”. Lautaro Martinez tra i protagonisti: “Stavo bene- ha detto l’attaccante- la squadra ha giocato come doveva, vincere ti dá più tranquillità. Pio Esposito? Un ragazzo intelligente, bisogna lasciarlo tranquillo. Conto aperto con il Cagliari? Ma no, io gioco per la mia squadra, per farla salire in classifica visto che siamo un po’ in ritardo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA