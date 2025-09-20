Inter: Chivu rassicura su Lautaro, ‘è a disposizione’

agenzia

'Un capitano fa questo, capisce i momenti non semplici'

MILANO, 20 SET – “Lautaro? Oggi si è allenato e si è messo a disposizione come aveva fatto mercoledì. Un capitano deve fare questo, capire i momenti non semplici”: è quanto assicura Cristian Chivu alla vigilia della sfida con il Sassuolo. “Mi fa piacere che Lautaro – aggiunge – non abbia mai provato a tirarsi indietro, mercoledì non camminava nemmeno ma si è messo a disposizione. Poi ha fatto terapie in due giorni, oggi stava meglio e ora è a disposizione”.

