Inter: Chivu, sono strafelice dei miei giocatori

'Akanjii importante, ho i miglior calciatori in circolazione'

MILANO, 12 SET – “Akanji è un calciatore importante, doveva venire qua qualche anno fa prima di andare al City. Ha spessore internazionale ed è un valore aggiunto per il gruppo ma tutti sono importanti e devono dare un contributo alla rincorsa agli obiettivi. Sono contento dei giocatori che ho anzi sono strafelice. I 25 che ho sono i migliori giocatori in circolazione”: è l’elogio al proprio gruppo fatto dal tecnico dell’Inter Cristian Chivu alla vigilia del ‘derby d’Italia’ .

