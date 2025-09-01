Inter: colpo Akanji, Pavard verso Marsiglia

agenzia

Doppia operazione in fase di definizione per i nerazzurri

MILANO, 01 SET – L’Inter è pronta a chiudere una doppia operazione nell’ultimo giorno di mercato. Il club nerazzurro ha infatti chiuso per l’acquisto del difensore Manuel Akanji dal Manchester City in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il centrale svizzero sostituirà di fatto Benjamin Pavard, in uscita dall’Inter e in direzione Olympique Marsiglia, sempre in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA