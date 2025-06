Inter: dopo il no di Fabregas salgono le quotazioni di Chivu

agenzia

Momenti frenetici in casa nerazzurra, a breve fumata bianca

MILANO, 05 GIU – Sfumato Cesc Fabregas all’Inter dopo il niet del Como, l’Inter sembra virare su Cristian Chivu, il cui rinnovo al Parma e’ ancora in sospeso. Chivu, 44 anni, ha iniziato la sua carriera di tecnico alle giovanili dell’Inter, oltre a essere stato uno degli eroi del Triplete nella stagione 2009-2010. Momenti frenetici all’Inter che cerca il suo allenatore dopo i saluti e la partenza di Simone Inzaghi. E molti i nomi nel totoallenatore ma per il momento sembrano risalire le quotazioni di Chivu. L’Inter spinge sull’acceleratore e a breve e’ attesa la fumata bianca, anche perche’ il Mondiale per Club e’ ormai alle porte.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA