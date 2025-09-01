agenzia
Inter: Esposito ‘orgoglio per l’esordio nonostante il risultato’
Il post dell'attaccante su Instagram dopo il ko con l'Udinese
MILANO, 01 SET – “Sicuramente non il risultato che sognavo, ma questo non puó cancellare il mio grande orgoglio per aver esordito in Serie A con questa maglia in questo stadio”. Lo ha scritto su Instagram l’attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito, il giorno dopo l’esordio in maglia nerazzurra a San Siro nella sfida persa per 2-1 contro l’Udinese.
