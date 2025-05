Inter: Farris, non c’è spazio per la delusione

agenzia

Il sogno è andare a prenderci la Champions League

COMO, 23 MAG – “Il calcio è talmente meraviglioso perché ti da immediatamente l’opportunità di andare a prenderti un sogno. Ci siamo andati vicino due anni fa, quest’anno abbiamo affrontato tanti top club e abbiamo fatto un grande percorso. Il sogno e la volontà e di andare a prenderci la Champions League”: così Massimiliano Farris, viceallenatore dell’Inter, dopo la vittoria a Como. “Ci siamo già passati una volta e siamo convinti di avere in mente che cosa ci aspetta questa settimana. Non possiamo dimenticare chi abbiamo incontrato quest’anno per arrivare al Psg. Non c’è più spazio per la delusione, da oggi andiamo a prenderci questo sogno”.

