Inter: il presidente Marotta diventa azionista

agenzia

Quota vicina al 2% "investimento che riflette suo impegno club"

MILANO, 16 AGO – “Giuseppe Marotta, Presidente dell’Inter, è ora diventato azionista del Club con una quota vicina al 2%”: lo annuncia l’Inter in una nota. “Dopo circa un anno dalla nomina a presidente – si legge – sia Marotta, sia i fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”), hanno inteso rafforzare la loro partnership. L’investimento di Marotta riflette il suo impegno verso il Club e la piena condivisione con Oaktree circa gli obiettivi di lungo termine a beneficio del Club e del suo continuo sviluppo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA