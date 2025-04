Inter: Inzaghi “perso gara importantissima, non lo meritavamo”

agenzia

'Il campionato non finisce qui, corsa al titolo non sarà facile'

ROMA, 20 APR – “Abbiamo perso una partita importantissima, che non meritavamo di perdere. Fa male, domani analizzeremo la gara quando saremo più lucidi. Il campionato non finisce qui a Bologna, è una sconfitta che chiaramente brucia per come è arrivata. Si va avanti con tanta fiducia”. Lo ha detto Simone Inzaghi ai microfoni di Dazn dopo l’1-0 subito a Bologna. “Abbiamo qualche giocatore fuori, i due ammoniti erano diffidati e non ci saranno con la Roma. Mercoledì ci sarà una semifinale importante, domani analizzeremo quanto successo oggi – ha proseguito l’allenatore nerazzurro -. Il campionato non finisce qui a Bologna, senz’altro. Oggi abbiamo ribattuto colpo su colpo una squadra in grande salute che qui ha perso solo una gara. Avremmo accettato volentieri il pari, sarebbe stato il risultato più giusto, ma questo è il calcio”. Sulla corsa scudetto, Inzaghi ha detto: “Siamo a pari punti, il calendario ha un’importanza relativa perché ogni partita trovi avversari organizzati in Italia. Non sarà facile né per noi né per il Napoli”.

