Inter: Inzaghi, quest’anno servirà un impegno superiore

agenzia

'Voglio concentrazione folle, sul mercato manca un difensore'

MILANO, 13 AGO – “C’è tanta attesa per quest’esordio, abbiamo fatto un bel lavoro dal 13 luglio: abbiamo avuto arrivi scaglionati ma sono soddisfatto del lavoro e dell’impegno dei ragazzi. La stagione dell’anno scorso è stata qualcosa di meraviglioso, quest’anno il nostro impegno dovrà essere ancora superiore: non sarà semplice perché i ragazzi sono stati straordinari ma dobbiamo cercare sempre di migliorarci e lavoriamo ogni giorno per questo”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, intervistato da Sky Sport. “Voglio vedere concentrazione: siamo campioni d’Italia, nelle scorse stagioni chi ha difeso il titolo ha avuto difficoltà. Ne stiamo parlando coi ragazzi, dovremo avere una concentrazione folle per rimanere sempre concentrati sui nostri obiettivi – ha proseguito -. Mercato? Abbiamo una mancanza in difesa, ma ho dirigenti forti alle spalle. I nuovi proprietari li ho conosciuti, hanno grande ambizione come noi”.

