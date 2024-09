Inter: Inzaghi, se Lautaro starà bene giocherà dal 1′

agenzia

Ho ancora qualche dubbio di formazione, deciderò domani

MILANO, 21 SET – “Oggi ci sarà l’ultimo allenamento, ho qualche dubbio di formazione che domattina scioglierò. Su Lautaro non esiste nessun caso, ha giocato un anno intero senza mai fermarsi, è tornato prima per essere subito pronto e si sta impegnando tantissimo. Ieri ha fatto un ottimo allenamento, se starà bene giocherà senz’altro dal primo minuto”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi alla vigilia del derby contro il Milan. “Non esistono titolari, ho 24 giocatori che tra poco saranno 25 con Buchanan e hanno il dovere di mettermi in difficoltà. Dumfries? Sta bene, era già entrato bene le ultime partite. È uno dei ballottaggi, è uno dei dubbi che mi porterò fino alla vigilia di domani – ha proseguito -. Penso che i campionati si vincano negli scontri diretti, sono importantissimi, ma grande importanza ce l’hanno anche le partite con le piccole che in queste prime partite sembrano poter dare fastidio a tutti”.

