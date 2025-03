Inter: Inzaghi ‘smesso di giocare, così si rischia sempre’

agenzia

Su espulsione ho sbagliato e chiesto scusa, ma mi sembrava fallo

MILANO, 30 MAR – “Abbiamo fatto un primo tempo splendido, avremmo meritato più di due gol di vantaggio. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato benissimo ma fino al gol di Solet non avevamo rischiato nulla, poi abbiamo smesso di giocare e in queste partite si rischia sempre. L’Udinese ha fatto un ottimo campionato”. Così il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato la vittoria contro l’Udinese, intervistato da Dazn. “Espulsione? Ho sbagliato e ho chiesto scusa, il fallo su Correa mi sembrava netto, da lì è venuto il calcio d’angolo ma ero lì a 4 metri. A volte l’adrenalina fa brutti scherzi, purtroppo non ci sarò col Parma – ha proseguito -. In questo momento siamo in difficoltà. Frattesi e Arnautovic han preso colpi e non potevano continuare. Dimarco e Darmian rientravano dopo tanto tempo e c’era il rischio di ricadute, Calhanoglu poteva continuare ma veniva da due gare con la Turchia, poi De Vrij, Taremi, Dumfries e Lautaro erano indisponibili”.

