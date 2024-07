Inter: la Pinetina cambia nome, sarà BPER Training Centre

agenzia

Accordo con banca:scompare Suning ma resta dedica Angelo Moratti

MILANO, 05 LUG – La Pinetina, il centro sportivo dell’Inter ad Appiano Gentile cambia nome: chiusa l’epoca Suning, oggi il club nerazzurro ha annunciato il rinnovo e l’ampliamento della partnership con Bper. Già Official Banking Partner della società per la stagione 2023/24, Bper diventerà infatti anche Official Training Centre Naming Rights Partner, dando un nuovo nome al centro sportivo di Appiano Gentile, che sarà ribattezzato ‘BPER Training Centre in memory of Angelo Moratti’. Inoltre, il brand di Bper comparirà anche sulla manica delle maglie allenamento della prima squadra nerazzurra (sia maschile che femminile) e anche sulla manica della maglia da riscaldamento pre-partita. “Continueremo questo percorso congiunto per altre due stagioni, avendo l’opportunità di evolvere ulteriormente la nostra collaborazione, a testimonianza dell’importante lavoro svolto insieme in questo primo anno e del valore del brand Inter a supporto dei grandi players nazionali ed internazionali al di fuori del mondo dello sport”, ha commentato l’ad dell’Inter Alessandro Antonello. “Siamo felici di rafforzare questa collaborazione con l’Inter. Essere al fianco di una realtà sportiva così importante ci permette di condividere insieme a chi ama lo sport i valori che guidano la nostra Banca: passione, impegno e spirito di squadra”, ha aggiunto Gianni Franco Papa, Ad di Bper.

