Inter: Lautaro, contento e orgoglioso del rinnovo

agenzia

Capitano ai tifosi, nostri cuori continueranno a battere insieme

MILANO, 12 AGO – “Cari nerazzurri, i nostri cuori continueranno a battere insieme”. Si apre così il messaggio di Lautaro Martinez, pubblicato sul suo account Instagram dopo il rinnovo di contratto con l’Inter fino al 2029. “Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto con la nostra Inter – prosegue l’attaccante argentino – e sono orgoglioso di avere il privilegio di continuare ad indossare la fascia di capitano per difendere i nostri colori come ho sempre fatto sin dal giorno in cui sono arrivato a Milano. Ci aspetta una stagione lunga e abbiamo bisogno di tutti voi. Grazie mille per il supporto, l’affetto e l’amore che mi avete sempre dimostrato. Ci vediamo presto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA