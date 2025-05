Inter, Lautaro è a forte rischio per la semifinale di Champions

agenzia

Elongazione ai flessori della coscia sinistra per l'attaccante

MILANO, 02 MAG – L’Inter perde Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, finito ko dopo 43′ nella semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona giocata mercoledì, ha svolto questa mattina gli esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione ai flessori della coscia sinistra. ” Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno”, spiega l’Inter in una nota: l’argentino sarà sicuramente out per la gara di domani contro l’Hellas Verona ma è anche a forte rischio la sua presenza nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona di martedì prossimo a San Siro.

