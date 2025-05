Inter: Lautaro, ‘la Champions ciliegina sulla torta’

agenzia

'Inzaghi speciale, non sempre sceglie la via più facile'

MILANO, 27 MAG – “Sono molto orgoglioso di questa squadra e spero che riusciremo a mettere la ciliegina sulla torta”: così il capitano dell’Inter Lautaro Martinez al sito della Uefa in vista della finale di Champions tra Inter e Psg il 31 maggio a Monaco. “Sarebbe un’emozione incredibile perché – dice – ho vissuto la finale di Istanbul e la finale dei Mondiali in Qatar: sono momenti unici che ti rimangono per sempre. Giocare un’altra finale di questa importanza, in questa competizione, sarà incredibile. È un sogno che è di nuovo alla nostra portata: non voglio nemmeno pensare se riuscirò o meno a raggiungere il traguardo che tutti vogliamo e che manca all’Inter da tanto tempo. Voglio davvero godermi il momento, la partita: se vinceremo, sarà un sogno che si avvera”. Un pensiero per Simone Inzaghi da parte del capitano: “È un allenatore che non sceglie sempre la via più facile, giorno dopo giorno, quindi se ci alleniamo con un sorriso è positivo. Ha davvero qualcosa di speciale. È un vincente e questa per me è la cosa più importante”.

