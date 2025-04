Inter: Marotta, ‘col Bologna gara più importante dell’anno’

agenzia

È ancora fase interlocutoria ma ci giochiamo fetta campionato

MILANO, 17 APR – “Domenica abbiamo un appuntamento importante a Bologna, secondo me la partita più importante dell’anno contro una squadra che a sua volta considererà altrettanto importante questa gara e quindi ci giochiamo una fetta di un’altra competizione che è il campionato, ma l’Inter è abituata e deve abituarsi ancora di più a competere ogni tre giorni in competizioni di questo livello”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Sky Sport. “Sicuramente è una fase ancora interlocutoria – ha aggiunto – i punti a disposizione sono ancora tanti quindi può capitare di tutto ma è una tappa fondamentale per noi perché giochiamo con una delle squadre più in forma di questo momento”. “Siamo reduci da questo stress psicofisico perché la vittoria di ieri è frutto di un grandissimo sacrificio e abnegazione di tutta la squadra e dello staff ma dobbiamo essere campioni fino in fondo e sapere che il nostro ruolo impone di doversi superare anche affrontando in competizioni diverse da un giorno all’altro squadre di valore”, ha concluso.

