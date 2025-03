Inter: Marotta, Inzaghi? Presupposti per continuare insieme

agenzia

'Non parlo di triplete, ma l'ambiente deve essere ambizioso'

MILANO, 18 MAR – “Il rinnovo di Inzaghi? Ne abbiamo sempre parlato a bocce ferme, ma ci sono tutti i presupposti per immaginare che possa proseguire con noi. Con Inzaghi siamo tutti cresciuti, stiamo attraversando un ciclo che non è alla sua conclusione, c’è una nuova società che ha portato nuova linfa, c’è la questione del nuovo stadio… ci sono tutti i presupposti per proseguire insieme”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Sky Sport. “È un momento felice, ma con sano realismo sappiamo di dover affrontare ancora gli ultimi due mesi della stagione e poi il Mondiale per club, in una prosecuzione atipica della stagione – ha aggiunto Marotta -. Di triplete non parlo. Parlo invece di un ambiente che deve essere sempre ambizioso. L’ambizione non è presunzione, è qualcosa che ti fa dare di più nell’ambito delle tue possibilità all’interno della sfera motivazionale. Noi siamo abituati a competere anche con pressioni forti, l’importante è farlo fino alla fine, poi se altri saranno più bravi di noi ci inchineremo”.

