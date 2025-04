Inter: Marotta ‘mi manca solo la Champions, vincerla un sogno’

agenzia

Semifinale grande orgoglio,non partiamo sfavoriti col Barcellona

MILANO, 17 APR – “Vincere la Champions forse è l’unica cosa che mi manca, quindi sarebbe un motivo di grande soddisfazione. Io lo considero un sogno ma siccome i sogni spesso si avverano dobbiamo crederci. Sono certo che questa è una squadra che ci può togliere tante soddisfazioni e che non partiamo sfavoriti rispetto al Barcellona perché abbiamo l’obbligo di credere in noi stessi e nelle nostre capacità”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Sky Sport. “Raggiungere la semifinale di Champions League è motivo di grandissimo orgoglio per il club, per i nostri tifosi e la proprietà ma soprattutto per il nostro allenatore che ha grandissimi meriti in questo risultato e soprattutto per la squadra – ha aggiunto Marotta – . È un momento particolarmente felice che però non è la fine di un percorso che ci vede ancora protagonisti in tre competizioni. Noi siamo l’Inter, c’è una storia alle spalle, un palmares ricco di successi in tutte le competizioni in cui oggi siamo protagonisti, quindi, è obbligatorio dire partecipiamo a questa competizione per cercare di vincere”.

