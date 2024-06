Inter: Marotta, puntiamo ai rinnovi Barella, Inzaghi e Lautaro

agenzia

Non ci saranno problemi, hanno un grande senso di appartenenza

MILANO, 04 GIU – “Prossimi passi i rinnovi di Barella, Inzaghi e Lautaro? Sì, di intesa con la proprietà. Sono ottimista come lo ero prima. Non ci saranno problemi perché tutti e tre hanno grande senso di appartenenza e questo è un vantaggio rispetto a qualsiasi altra negoziazione”. Lo ha detto il nuovo presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, intervenuto a margine dell’odierna assemblea dei soci nerazzurri. “Per mercato creativo intendo un mercato di grande competenza – ha aggiunto Marotta -. Ausilio e Baccin sono molto bravi. Tutti insieme facciamo delle scelte, con Inzaghi. E non tutte le scelte passano necessariamente da un grande esborso di denaro. Dobbiamo continuare su questa strada”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA