Inter Miami senza Messi nella Leagues Cup

agenzia

L'argentino ancora alle prese con infortunio alla caviglia

MIAMI, 27 LUG – Lionel Messi non sarà in campo per l’Inter Miami, che oggi affronta in casa il Puebla nella Leagues Cup, ha fatto sapere l’allenatore Gerardo Martino. L’attaccante argentino, 37 anni, non si è ancora ripreso dall’infortunio alla caviglia destra subito in nazionale, durante la finale di Coppa America vinta contro la Colombia, lo scorso 14 luglio. Messi ha saltato due partite della MLS la scorsa settimana e l’MLS All-Star Game di mercoledì contro la Liga MX All-Stars del Messico. Martino ha detto che Messi continua a indossare un tutore e ad allenarsi a parte, ma “la caviglia continua a migliorare”, ha aggiunto. Arrivato all’Inter Miami l’anno scorso, Messi ha guidato il club in una corsa al titolo nell’edizione inaugurale della Leagues Cup, che vede la partecipazione di club MLS e messicani in un formato in stile Coppa del Mondo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA