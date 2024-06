Inter, operazione riuscita per Acerbi

agenzia

Difensore salterà Europei per pubalgia

MILANO, 03 GIU – Intervento perfettamente riuscito per il difensore dell’Inter Francesco Acerbi, che nella mattinata di oggi è stato sottoposto ad intervento chirurgico di rinforzo della parete inguinale destra. Acerbi, che era stato escluso dai convocati dell’Italia per gli Europei per la pubalgia, dopo un periodo di riposo concordato con lo staff medico nerazzurro, comincerà la fase riabilitativa.

