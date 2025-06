Inter parte per gli Usa, inizia la missione Mondiale per club

agenzia

Nerazzurri di Chivu a Los Angeles, esordio contro il Monterrey

MILANO, 11 GIU – Parte la missione Mondiale per club per l’Inter. La squadra nerazzurra è infatti partita stamattina da Malpensa in direzione Los Angeles, dove si allenerà nei prossimi giorni al centro sportivo della Ucla verso l’esordio nel torneo nella notte italiana tra il 17 e il 18 giugno contro i messicani del Monterrey al Rose Bowl di Pasadena. Dal 19 si sposterà a Seattle, dove si allenerà al Seattle Seahawks Training Centre e dove sfiderà al Lumen Field i giapponesi degli Urawa Red Diamons (il 21 giugno alle 21 italiane) e gli argentini del River Plate (nella notte italiana tra il 25 e il 26 giugno). Tra i giocatori partiti insieme al nuovo allenatore Cristian Chivu ci sono diversi big (come i nazionali italiani, rientrati dagli impegni in azzurro) e anche il nuovo arrivato Sucic, oltre ad alcuni giovani della Primavera e ad alcuni rientri dai prestiti come i fratelli Pio e Sebastiano Esposito. L’altro neoarrivato, Luis Henrique, si aggregherà ai compagni nei prossimi giorni direttamente negli Usa così come gli altri nazionali non ancora rientrati.

