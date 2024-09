Inter perde Barella, torna dopo la sosta

agenzia

Distrazione muscolare alla coscia per il centrocampista

MILANO, 24 SET – L’Inter perde Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro, uscito affaticato dal derby contro il Milan, si è infatti sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali che hanno evidenziato una distrazione al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana, ha spiegato il club nerazzurro: considerando gli impegni ravvicinati, Barella dovrebbe saltare le sfide contro Udinese, Stella Rossa in Champions League e Torino, per poi rientrare dopo la sosta per le nazionali nella gara contro la Roma del prossimo 20 ottobre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA