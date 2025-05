Inter punta la Champions, al via settimana con il Psg nel mirino

agenzia

Ad Appiano fino a giovedì, su Inzaghi voci del pressing Al Hilal

MILANO, 25 MAG – Messa alle spalle la delusione per lo scudetto sfumato nel duello con il Napoli, l’Inter riparte con lo sguardo fisso su un traguardo ancora più prestigioso: la finale di Champions League. Lautaro Martinez e compagni hanno già voltato pagina e si preparano alla sfida decisiva contro il Paris Saint-Germain, in programma sabato prossimo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. La marcia di avvicinamento dei nerazzurri è già stata pianificata nei minimi dettagli. Dopo due giorni di riposo nel weekend, lunedì sarà il momento del media day ad Appiano Gentile a partire dalle 14 con saluto introduttivo del presidente Giuseppe Marotta, la conferenza stampa di Simone Inzaghi (su cui restano forti le voci di un interessamento da parte dei sauditi dell’Al Hilal) e poi quella di due calciatori interisti, il tutto seguito da un allenamento pomeridiano intorno alle 17. Da martedì a giovedì si lavorerà intensamente alla Pinetina, mentre venerdì è previsto il volo per Monaco, dove la squadra sosterrà la rifinitura proprio sul campo della finale alla vigilia della sfida contro i parigini. Intanto anche i tifosi si preparano a colorare di nerazzurro la città tedesca. Il club ha comunicato che il punto di ritrovo ufficiale sarà Odeonsplatz, una delle piazze centrali di Monaco. Il Fan Meeting Point aprirà alle 11 di sabato 31 maggio e offrirà un’intera giornata di intrattenimento, con musica dal vivo, maxischermi e momenti dedicati alla passione interista. L’accesso sarà libero, ma con priorità per i possessori di biglietto in caso di capienza raggiunta. Chi assisterà alla finale potrà viaggiare gratuitamente sulla rete di trasporto pubblico MVV. I cancelli dell’Allianz Arena apriranno alle 17, mentre l’area pedonale attorno allo stadio si trasformerà nella suggestiva “Festplanade”, un luogo di festa pronto ad accogliere migliaia di tifosi nerazzurri in cerca di un sogno europeo.

