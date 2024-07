Inter: rientrati Barella e gli altri azzurri dopo Europeo

agenzia

Da oggi allenamenti ad Appiano per i cinque azzurri

MILANO, 24 LUG – Continuano i rientri dei big per l’Inter, dopo gli impegni dei giocatori con le rispettive nazionali. Oggi si sono rivisti ad Appiano Gentile i cinque azzurri in campo nell’ultimo Europeo, ovverosia Barella, Bastoni, Darmian, Dimarco e Frattesi, che sono arrivati in mattinata nel centro sportivo interista e hanno preso parte al primo allenamento agli ordini di Simone Inzaghi dopo il periodo di riposo concesso dal tecnico. I prossimi big a rientrare saranno Arnautovic (26 luglio), Sommer (30 luglio) e Calhanoglu (31 luglio), mentre i primi giorni di agosto si rivedranno anche i francesi e gli olandesi (Pavard, Thuram, De Vrij e Dumfries) con Lautaro Martinez e Carboni ultimi a rientrare tra il 7 e l’8 agosto.

