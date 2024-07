Inter, scudetto e Cabal: cosa ha detto Beppe Marotta a Giardini Naxos

serie A

Il presidente dei campioni d'Italia al convegno "Thinkingreen"

Troppo esperto di cose di calcio, troppo navigato nei mari del calciomercato per non conoscerne trucchi e regole. Così il presidente dell’Inter Beppe Marotta, ospite a Giardini Naxos, in provincia di Messina, del ciclo di convegni “Thinkingreen”, ha applicato la norma numero uno dei grandi dirigenti, ovvero parlare di ciò che è stato, ma non di ciò che potrà capitare, facendo giusto il punto a proposito della lotta scudetto: «È chiaro che la griglia delle pretendenti allo scudetto è sempre composta dalle stesse società – le sue parole -, quindi da quelle che si sono piazzate nelle prime posizioni nell’ultimo anno. Quest’anno è arrivato un pò in ritardo, ma in modo autorevole metterei anche il Napoli». Il resto sono valutazioni, ad esempio, sul mancato rilancio per Cabal («Non abbiamo proseguito il nostro interessamento su questo profilo per valutazioni interne nostre e abbiamo preferito fermarci») o sul fatto che c’è ottimismo per il rinnovo di Dumfries, mentre a proposito del tema Gudmundsson ecco un altro grande classico del calciomercato, la bugia innocente, che altro non è se non una mezza verità, per provare a depistare senza svelare le carte: «Onestamente non lo abbiamo mai trattato perché in questo momento il settore offensivo dà garanzie ed è numericamente congruo. In questo momento stiamo fermi così, non abbiamo assolutamente nessun tipo di esigenze».