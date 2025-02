Inter, Sommer operato al pollice della mano destra

agenzia

Dalla prossima settimana inizierà la fase riabilitativa

MILANO, 21 FEB – Operazione al pollice della mano destra per il portiere dell’Inter Yann Sommer. Il giocatore svizzero è stato infatti sottoposto, nel pomeriggio di oggi, ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. “L’intervento è perfettamente riuscito – spiega il club nerazzurro in una nota sul proprio sito -. Sommer, dopo un periodo di riposo, concordato con lo staff medico nerazzurro, comincerà la fase riabilitativa nella prossima settimana”, conclude l’Inter. Lo stop per Sommer sarà di circa 3/4 settimane.

