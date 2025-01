Inter: squadra già in campo ad Appiano, punta il Lecce

agenzia

I nerazzurri preparano la trasferta dopo il successo a Praga

MILANO, 23 GEN – Ritorno in campo per l’Inter, che si è allenata ad Appiano Gentile dopo la vittoria per 1-0 in trasferta contro lo Sparta Praga. I nerazzurri hanno svolto una sessione mattutina di allenamento, la prima in vista della sfida sul campo del Lecce, in programma alle 18 di domenica al ‘Via del Mare’. Tra gli interisti, Acerbi si è allenato ancora a parte, mentre Bisseck potrebbe rientrare domani o sabato in gruppo con la speranza di strappare la convocazione per la sfida contro i pugliesi.

