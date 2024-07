Inter: Taremi arrivato a Milano per le visite mediche

agenzia

L'iraniano ex Porto è pronto a diventare un giocatore nerazzurro

MILANO, 09 LUG – Mehdi Taremi è pronto a diventare un giocatore dell’Inter. L’attaccante iraniano è infatti atterrato da poco all’aeroporto di Malpensa e svolgerà a Milano le visite mediche di rito prima delle firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro. Taremi arriva a parametro zero dopo aver lasciato il Porto a scadenza di contratto: in Portogallo l’attaccante classe 1992 è rimasto cinque stagioni, segnando 91 gol in 182 presenze con la maglia della squadra di Oporto.

