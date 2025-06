Inter, Taremi bloccato a Teheran per la guerra: non potrà giocare il Mondiale per Club

calcio

Era atteso per oggi a Los Angeles ma l'Iran ha chiuso lo spazio aereo

L’attaccante dell’Inter Mehdi Taremi è bloccato a Teheran a causa della guerra tra Iran e Israele. Il centravanti avrebbe dovuto raggiungere oggi, sabato 14 giugno, i compagni negli Stati Uniti, dove la squadra di Cristian Chivu giocherà il nuovo Mondiale per Club 2025.

Taremi, arrivato a parametro zero la scorsa estate dal Porto, era tornato nel proprio Paese per giocare con la nazionale.

Lo scoppio del conflitto tra Iran e Israele però, con i bombardamenti incrociati che stanno caratterizzando queste ore e la tensione che aumenta in Medio Oriente, ha costretto la Repubblica islamica a chiudere il proprio spazio aereo, non permettendo quindi nemmeno agli aerei civili di decollare. Taremi, che si era recato in aeroporto come da programma, è rimasto quindi bloccato a Teheran e la data della sua partenza per gli Stati Uniti è da ridefinire.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA