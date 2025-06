Inter: Taremi bloccato in Iran per la guerra

agenzia

Spazio aereo chiuso, il giocatore non può partire per gli Usa

MILANO, 14 GIU – L’attaccante iraniano dell’Inter Mehdi Taremi non è potuto partire per gli Stati Uniti e raggiungere il ritiro del club nerazzurro in California dopo l’attacco di Israele all’Iran e la risposta di Teheran. Il centravanti infatti si era regolarmente presentato all’aeroporto di Teheran, ma il volo è stato cancellato per motivi di sicurezza dopo la chiusura dello scalo civile e dello spazio aereo del Paese. L’Inter è in costante contatto con il giocatore nel tentativo di individuare una soluzione per consentirgli di raggiungere i compagni in vista del Mondiale per Club, in una situazione che resta complessa considerando le ragioni di sicurezza.

