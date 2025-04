Intercettazioni ritmica:Raffaeli ‘non coinvolgete me e Fabriano’

agenzia

La ginnasta azzurra: 'Rapporto con Cantaluppi speciale'

u (ANSA) – ROMA, 01 APR – “Tutte le cose che ho letto in questi giorni non sono assolutamente vere. Il rapporto tra me e Julieta (Cantaluppi, ndr) è sempre stato speciale. Non usate il mio nome e quello di Fabriano per coinvolgerci in cose che non ci riguardano. Lasciatemi fare ginnastica in pace”: Sofia Raffaeli con una dichiarazione all’ANSA tiene a prendere posizione sulle intercettazioni pubblicate nei giorni scorsi da alcuni organi di stampa e riguardanti i presunti abusi nei centri di allenamento della ritmica e l’esistenza di un ‘caso Fabriano’ oltre a quello di Desio, al centro quest’ultimo di varie inchieste. Secondo quanto riportato, in alcune intercettazioni la vice dell’ex dt Emanuela Maccarani, Olga Tishina, parlava di presunti maltrattamenti da parte dell’ex tecnico di Fabriano (la società per la quale è tesserata Raffaeli), Julieta Cantaluppi. “Adesso – conclude Raffaeli – sono concentrata sulla Coppa del Mondo di Sofia e spero di vedere qualche articolo sui giornali che parla di questa gara”.

