Internazionali: Alcaraz ‘con Draper miglior partita del ’25’

'Oggi una partita completa a livello fisico e mentale'

ROMA, 14 MAG – “Con Draper è stata una delle vittorie più belle che abbia ottenuto quest’anno. Non tanto per il livello, ma per come ho approcciato la partita, come l’ho gestita prima, come sono uscito, come ho gestito i miei nervi e le situazioni durante la partita”. Così Carlos Alcaraz, primo semifinalista a Roma, parlando in mix zone. “Una partita molto completa, sia come livello di gioco che come mentalità – ha aggiunto -. Volevo solo riprendere il ritmo dopo l’infortunio e vedere come reagiva la mia gamba. Da lì ho iniziato ad acquisire sicurezza, cercando di muovermi e di non pensare all’infortunio, e penso che ci stiamo riuscendo. Mi sento bene in campo e questo era l’obiettivo principale”. Alcaraz ha poi concluso: “È sempre bello e positivo raggiungere le fasi finali dei tornei. Ovviamente voglio giocare a tennis e divertirmi con le persone del posto in cui vado. Ho visto persone che erano scese in campo all’inizio dell’anno e questo dimostra quanto bene ho giocato a tennis”.

