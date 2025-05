Internazionali: Alcaraz ‘Sinner? spero di incontrarlo in finale’

agenzia

'Sono veramente felice del suo rientro qui a Roma'

ROMA, 08 MAG – “È fantastico. Onestamente, sono davvero felice di averlo di nuovo qui. Sono passati tre mesi. Ovviamente per lui è stato difficile e sono abbastanza sicuro che sia stato un tempo lunghissimo. Ma sì, penso proprio che non ci fosse un posto migliore per tornare che qui a casa sua”. Lo ha detto Carlos Alcaraz, n.3 del mondo, nella conferenza stampa agli Internazionali d’Italia, commentando il ritorno di Jannik Sinner. “L’ho visto. Come ho detto è fantastico per me, per il tennis, per i tifosi, averlo di nuovo qui, che possa giocare di nuovo un torneo – ha aggiunto -. Siamo su lati diversi del tabellone. Spero di incontrarlo in finale. Ma quello che voglio solo dire è che sono davvero felice di vederlo insieme alla sua squadra”.

