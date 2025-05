agenzia

Le due azzurre sono campionesse in carica a Roma

ROMA, 16 MAG – Sara Errani e Jasmine Paolini volano in finale di doppio agli Internazionali d’Italia. Le due azzurre a Roma sono campionesse in carica e hanno battuto in due set (doppio 6-4) Mirra Andrea e Diana Shnaider. Ora affronteranno la coppia vincente della sfida Kudermetova/Mertens-Hunter/Perez.

