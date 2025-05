Internazionali: Berrettini, reazione nel secondo set bel segnale

agenzia

'Significa che con la testa ci sono'

ROMA, 10 MAG – “E’ stata una partita complicata per mille motivi. Non mi chiedevo di giocare bene, ma solo di stare lì e lottare. Nel secondo set ho avuto un calo di attenzione, non ho giocato benissimo e lui ne ha approfittato. E’ stato importante reagire, è un bel segnale significa che con la testa ci sono”. Lo ha detto Matteo Berrettini in mixed zone dopo la vittoria all’esordio a Roma. “Come sono stati questi anni senza il Foro Italico? Una bella m…(ride, ndr) – scherza poi Berrettini – Volevo tornare perché è un torneo troppo speciale per me. Oggi è stato pazzesco, il primo brivido l’ho provato quando sono entrato in campo e poi quando ho tenuto il set point”. Berrettini poi conclude sull’esordio di questa sera di Sinner: “Sono super felice che sia qui, per tutti noi è bello che sia tornato. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Saprà gestire meglio di noi tutto quanto”.

