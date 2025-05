Internazionali: Berrettini show, allenamento a Piazza del Popolo

agenzia

Il tennista di casa gioca con i bambini al centro di Roma

ROMA, 08 MAG – Un romano nel cuore di Roma, pronto a regalare spettacolo in una delle cornici più suggestive che la Capitale può regalare. Matteo Berrettini è stato il protagonista del pomeriggio a Piazza del Popolo, accendendo l’entusiasmo dei tanti tifosi accorsi a vederlo. “Sono un po’ emozionato, è bello essere qui in un posto così bello. Ora facciamo un po’ di show”, le parole del tennista azzurro prima di scendere in campo per l’esibizione che lo ha visto protagonista prima scambiando con i bambini scelti a caso tra il pubblico, poi impegnato in un doppio misto tra battute e risate. “E’ stato un grande pomeriggio di sport e spettacolo sul campo da tennis a Piazza del Popolo con l’esibizione, a ingresso gratuito, di Matteo Berrettini che, sorprendendo tutti, ha scelto di giocare con dei ragazzi e delle ragazze del pubblico. Stiamo dando ai cittadini e ai turisti la speciale possibilità di vedere senza pagare il biglietto i campioni mondiali del tennis in una location unica come Piazza del Popolo. È la più grande forma di promozione della pratica sportiva”, le parole di Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. Una festa per il tennis e per il tennista romano, pronto per un pomeriggio a godersi la sua Capitale prima di iniziare a fare sul serio con l’esordio ufficiale agli Internazionali d’Italia

