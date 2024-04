Internazionali: Binaghi, puntiamo a superare 350mila spettatori

agenzia

N.1 Fitp, previsto impatto economico di 600 milioni di euro'

ROMA, 23 APR – “Siamo fieri di quanto stiamo facendo. La prevendita è lo specchio più fedele del valore che si riesce a creare e domani supereremo il record storico di incasso di 22,5 milioni di euro con 25 giorni di anticipo sulla finale”. Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, durante la presentazione degli Internazionali al Colosseo. “Alla fine del torneo presenteremo studi e analisi, ma possiamo dire comunque sin d’ora che puntiamo a superare quota 350mila spettatori e che l’impatto economico sarà uguale o superiore a 600 milioni di euro e l’entrata per Stato di 120 milioni, derivante dal gettito fiscale”. Binaghi ha poi concluso: “Con gli incassi degli Internazionali creeremo un fondo di 30 milioni che farà da leva finanziaria per incentivare l’offerta delle nostre discipline, con l’obiettivo di creare qualche migliaio di nuovi campi di tennis padel e pickelball. Tramite questo torneo vogliamo essere protagonisti del nostro sviluppo non chiedendo nulla che non sia dovuto”.

