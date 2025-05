Tennis

Le azzurre si riconfermano, battute Kudemertova-Mertens 6-4 7-5

Dopo aver vinto nel singolare Jasmine Paolini trionfa, in coppia con Sara Errani, anche nel torneo di doppio agli Internazionali d’Italia. Le azzurre, campionesse uscenti, in finale, hanno battuto la coppia formata da Veronika Kudermetova ed Elise Mertens in due set con il punteggio di 6-4 7-5.

