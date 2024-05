Internazionali: Cocciaretto avanti, battuta Zarazua in tre set

agenzia

Al secondo turno affronterà la francese Garcia

ROMA, 09 MAG – Elisabetta Cocciaretto si è qualificata per il secondo turno degli Internazionali d’Italia di tennis: l’azzurra ha battuto la messicana Renata Zarazua con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3 in 2 ore e 40 minuti. Un match complicato, fatto di nervi e tensione, in cui la marchigiana è riuscita a vincere nonostante le difficoltà. Cocciaretto al secondo turno affronterà la francese Caroline Garcia, n. 22 del seeding. Federica Di Sarra, n.530 WTA, è stata sconfitta 6-1 6-3 all’esordio nel main draw, in un’ora e dieci minuti, dalla qualificata francese Varvara Gracheva, n.88 del ranking. Semaforo rosso anche per Giorgia Pedone, n.270 WTA, wild card, che sul Campo 2 è stata eliminata per 6-4 6-1, in un’ora e 23 minuti, dalla qualificata slovacca Rebecca Sramkova, n.120 del ranking.

