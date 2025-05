agenzia

L'italiano cede in due set al britannico, che va al terzo turno

ROMA, 09 MAG – Luciano Darderi saluta gli Internazionali d’Italia. Dopo aver battuto il cinese Bu all’esordio, il tennista azzurro non è riuscito a superare lo scoglio rappresentato da Jack Draper, numero 5 al mondo, che lo battuto in due set, con il punteggio di 6-1, 6-4 in meno di un’ora e mezza.

