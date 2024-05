Internazionali: Djokovic, a Roma trovo sempre il mio gioco’

agenzia

'Questo torneo mi ha dato tanto nella mia carriera'

ROMA, 10 MAG – “Grazie per la vostra presenza, è bellissimo vedere così tanta gente e lo stadio pieno alla prima partita. E’ sempre un piacere tornare qui, Roma mi ha dato molto nella mia carriera nei momenti difficili, quando non trovavo il mio livello desiderato di tennis. Qui l’ho trovavo sempre con il vostro appoggio”. Lo ha detto Novak Djokovic dopo la vittoria contro Moutet agli Internazionali. “Ho iniziato molto male la partita, poi dopo i primi quattro game sono cresciuto. Ho giocato bene alla fine, in particolare nel secondo set. Moutet è molto imprevedibile. Ma sono rimasto concentrato”, ha concluso.

