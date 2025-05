agenzia

Semifinale Paolini seconda gara del diurno, non prima delle 15

ROMA, 14 MAG – I quarti di finale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Casper Ruud si giocheranno alle 19. Sarà il primo match del turno serale. Mentre la semifinale di Jasmine Paolini è in programma come secondo match del diurno, dunque non prima delle 15.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA