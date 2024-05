Internazionali: Errani e Paolini in semifinale nel doppio donne

agenzia

Le azzurre eliminano in tre set la coppia Kichenok-Ostapenko.

ROMA, 14 MAG – Anche al femminile il torneo del doppio agli Internazionali regala soddisfazioni all’Italtennis, in un’edizione del Masters 1000 invece molto avara sul fronte del singolare. Dopo l’accesso ai quarti di Bolelli e Vavassori nel torneo maschile, il duo di azzurre formato da Sara Errani e Jennifer Paolini si è qualificato alle semifinali femminili, battendo in tre set (6-3, 5-7, 10-5) l’ucraina Lyudmyla Kichenok e la lettone Jelena Ostapenko. Errani e Paolini nel prossimo turno affronteranno la coppia statunitense Caroline Dolehide-Desirae Krawczyk in un match che aprirà per una delle due coppie la porta della finalissima.

