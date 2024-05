Internazionali: Errani, i Giochi con Paolini sarebbero un sogno

agenzia

L'azzurra, qui siamo in piena corsa e faremo del nostro meglio

ROMA, 14 MAG – “L’anno scorso a Parigi ho chiesto a Paolini se aveva voglia di giocare con me per i Giochi, non so a che punto siamo esattamente, ma penso abbastanza bene per provarci e fare del nostro meglio per sognare, sarebbe uno dei miei sogni più grandi andare alle Olimpiadi”. Lo ha detto Sara Errani nella conferenza stampa agli Internazionali d’Italia dopo la vittoria in doppio che l’ha portata, insieme a Jasmine Paolini, in semifinale a Roma. Le azzurre sono a caccia del pass olimpico, ma tornando sulla vittoria di oggi al Foro Italico ha invece aggiunto: “Il Pietrangeli è stato pazzesco, un campo incredibile, con un’atmosfera stupenda. Il pubblico è stato un plus e ci ha aiutato a vincere”. Paolini, invece si è soffermata sulla presenza sugli spalti di Tathiana Garbin: “Il suo supporto c’è sempre da parecchi anni, ha sempre creduto in noi anche in nazionale e in tutte le ragazze. L’importante è che stia bene, vederla sugli spalti fa solo che piacere”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA