Internazionali: Errani-Paolini in finale, ‘giornata perfetta’

agenzia

La bolognese tifa Bolelli-Vavassori: 'Spero arrivino in fondo'

ROMA, 17 MAG – “Bello giocare in Italia, è stato bellissimo e oggi c’era anche parecchia gente”. Così Jasmine Paolini, capace di conquistare la finale nel doppio femminile degli Internazionali BNL d’Italia insieme a Sara Errani, riassume in conferenza stampa le proprie emozioni. A farle eco è la sua compagna di squadra, Sara Errani, per la quale è stato “tutto perfetto, è stato molto bello. Oggi siamo riuscite a trovare la tattica per mettere in crisi le nostre avversarie, ci è andato tutto liscio ma loro non sono una coppia scarsa visto che hanno fatto tanti risultati quest’anno”, sottolinea la tennista bolognese. Che poi, dopo aver raggiunto la finale, si augura che l’altra coppa del doppio azzurro, quella composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, possa eguagliare la loro impresa: “Per me loro sono la coppia migliore al maschile, sono pazzeschi, intelligenti, mi piace vederli. Penso e spero che arrivino in fondo”, prosegue. Mentre Paolini, a chi chiede se alle Olimpiadi di Parigi ci sarà spazio per un doppio misto con Jannik Sinner, risponde sinceramente che “per ora è un punto interrogativo, non ho deciso niente. In questa settimana purtroppo ho fatto solo doppio, in singolo ho perso subito. In questo momento mi diverto con il doppio e mi aiuta anche nel singolo”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA