Internazionali: Gauff ai quarti in rimonta, eliminata Badosa

La statunitense batte la spagnola e avanza nel torneo

ROMA, 13 MAG – Coco Gauff si qualifica per i quarti degli Internazionali BNL d’Italia. La tennista statunitense ha battuto, in rimonta, la spagnola Paula Badosa per 2-1 con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-1. Al prossimo turno affronterà la cinese Zheng mentre, in semifinale, potrebbe esserci il suggestivo incontro con la numero 1 al mondo, Iga Swiatek che se la vedrà con la statunitense Keys.

