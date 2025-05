Internazionali: Gauff ‘Paolini gran finale, ha meritato titolo’

agenzia

La statunitense: 'asmine può giocarsela con prime due al mondo'

ROMA, 17 MAG – “Sono orgogliosa di queste due finali, ma sono anche delusa dalle sconfitte. Paolini oggi ha giocato una grande finale, quando è in fiducia è difficile affrontarla sulla terra ed è pronta per giocarsela con le prime due del mondo. Io avrei dovuto giocare il mio miglior tennis per batterla e non ci sono riuscita. Sono però soddisfatta di come arrivo a Parigi per il Roland Garros, so di poter arrivare in finale”. Così Coco Gauff, commenta la sconfitta nella finale contro Jasmine Paolini agli Internazionali d’Italia. “Jasmine ha giocato una grande partita, penso sia stata una delle migliori partite della sua carriera ed ha nettamente meritato – prosegue Gauff -. Il pubblico è stato estremamente educato, sapevo perfettamente cosa avrei vissuto oggi, ma sicuramente non ha condizionato il mio modo di giocare. Il pubblico aiuta molto i giocatori italiani ma spero di avere ancora la possibilità di giocare una finale qui”, prosegue Gauff. Infine un pensiero sul tennis italiano con Paolini e Sinner che “hanno fatto un grande lavoro nel migliorare il loro gioco, specialmente Jasmine ricordo di averla affrontata ad Adelaide ed era molto più passiva. Jannik è uno dei giocatori più forti del mondo, sicuramente c’è un lavoro importante della Federazione ma parlando nello specifico di Jannik credo che si stia parlando di un talento generazionale”.

